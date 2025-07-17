متظاهرون يقطعون طريقا في البصرة (فيديو)

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بقيام متظاهربن بقطع طريق في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "في قضاء القرنة اهالي الشرش يقطعون الطريق الرئيسي بصرة - عمارة بقضاء القرنة احتجاجا على تسويف مطالبهم من قبل المسؤولين وشركة الجدار الساند المنفذة لمشروع البنى التحتية للقضاء".

وشهدت ، مساء الأربعاء، تحول تظاهرات الى اعتصام مفتوح، وقال مصدر محلي في حديث لـ نيوز، "اهالي الشرش بقضاء القرنة يحولون تظاهرتهم إلى اعتصام مفتوح امام موقع شركة الجدار الساند المنفذة لمشروع البنى التحتية".