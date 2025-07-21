طقس العراق.. الأنواء تؤشر ارتفاعا في درجات الحرارة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومقاربة في "، مبينة أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في وديالى وواسط وكربلاء 46، ودهوك 42، والسليمانية وأربيل 43، ونينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار45، والمثنى والديوانية وبابل 47، وميسان والناصرية 48 والبصرة 49".وأضافت الهيئة، "أما في يوم الاربعاء فسيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى أن "الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت الهيئة، أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً على العموم ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".