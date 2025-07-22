الحر يخيم على أجواء العراق من جديد و50 مئوية غدا في هذه المناطق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الخميس سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في ".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا حارا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا حارا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".