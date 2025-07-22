العيداني يهاجم مواطنا بصريا بعد سؤاله عن ما قدمه خلال 7 سنوات (فيديو)

وتهجم محافظ على مواطن بصري بسبب سؤاله للعيداني ماذا قدمت وفعلت للبصرة منذ 7 سنوات.وأجابه: "تريد تعرف شسوينا، خلّينا واحد مثلك يحجي ويانه بدون ما نسيء له"، وفق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.