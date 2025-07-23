الكربلائي يتصل بمواطن فقد خمسة من أحفاده بحريق الكوت (فيديو)

وقدم تعازيه الى عائلة المواطن، ودعا اليه بالصبر والسلوان.

وشهدت مدينة بمحافظة ، فجر الخميس (17 تموز 2025)، اندلاع حريق وقع في أحد الأسواق التجارية وأسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.