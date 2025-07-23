في الكوت.. انهاء التظاهرات ورفع خيمة العزاء (فيديو)

وقال مراسل في المحافظة، تم رفع خيمة العزاء من مدينة وانهاء التظاهرات بشكل تام بناءً على طلب عوائل الشهداء.وكان محافظ أعلن، الأربعاء، عن استقالته من منصبه.وشهدت مدينة الكوت بمحافظة واسط، فجر الخميس (17 تموز 2025)، اندلاع حريق وقع في أحد الأسواق التجارية وأسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.