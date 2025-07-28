حرارة أرض العراق تبلغ 63 مئوية وظل البصرة يتجاوز نصف الغليان

ونشر المتنبئ الجوي في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت عليه ، خارطة جوية تظهر درجـة حرارة سطح الأرض المقدرة عند الساعة 03:00 بعد ظهر اليوم الاثنين 28 تموز، وبلغت 63 درجة مئوية في بعض المساحات.وأشار إلى أن "أعلى درجة حرارة في الظل بلغت 52 درجة مئوية سجلت في مدينة ".