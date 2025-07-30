انتخابات 2025: المفوضية تتسلم أجهزة تحقق محدثة وتستعد لمحاكاة كبرى

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية إن "المفوضية تسلمت وجبتين من أجهزة التحقق التي أرسلت إلى بلد المنشأ لإجراء عمليات التحديث عليها، مشيراً إلى أن جزءا من هذه الأجهزة سيستخدم لأغراض التدريب".وبين جميل، أن تلك الأجهزة ستستخدم لعملية المحاكاة التي ستجري في آب المقبل، مؤكداً أن تلك الأجهزة ستوزع بين مكاتب والمحافظات.وحدد جميل، أسباب إرسال تلك الأجهزة إلى بلد المنشأ، مؤكدا أن ذلك يأتي بهدف تحديث وتطوير الأجهزة الذي كان ضروريا وإلزاميا، بناء على توصيات من خبراء السيبراني ولجنة تقييم عمل الشركة الفاحصة، وكلا اللجنتين تم تشكيلهما من الخبراء العراقيين من مختلف الوزارات والجهات المختصة، فضلا عن توصيات وتقارير الشركة الفاحصة التي شخصت أيضا ضرورة تطوير وتحديث الأجهزة، وشمل التطوير أجزاء مهمة في الأجهزة على مستوى الهاردوير (الأجزاء المادية)، منها المعالجات واللوحات الأم للأجهزة، لغرض رفع إمكانية الأجهزة التقنية والأمنية.وتابع رئيس الفريق الإعلامي، أن الخيار المتخذ لنقل الأجهزة إلى بلد المنشأ لتطويرها جاء بعد عدة دراسات ومقارنات فنية ومالية للوصول إلى نتائج أفضل وأسلم، لضمان جودة التطوير في نفس معامل الشركة المصنعة لتوافرها على جميع المتطلبات المصنعية لإدارة وتنفيذ عملية التطوير، مؤكداً أن العملية لم تشمل برامجيات الانتخابات، إذ يتم تنصيب هذه البرامجيات وفحصها في داخل المفوضية حصرا.وأشار إلى تواجد فريق خبراء الشركة الفاحصة في مكان التطوير للاطلاع على عملية التطوير، حيث أيدوا سلامة العملية من جهة المواصفات المطلوبة وسلامة الأجهزة وخلوها من أي برامج انتخابية، كما أن العملية تمت بإشراف مباشر من فريق فني متخصص من قبل موظفي المفوضية متواجد في مقر تطوير الأجهزة في بلد المنشأ طيلة عملية التطوير.