في العراق.. فرصة الراحة انتهت والحرارة الخمسينية تعود

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع في المنطقة الوسطى"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضاف ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وذكرت ان "طقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".