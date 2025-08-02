حالة مزعجة تستمر لاسبوع وحرارة ترفض الانخفاض

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الجنوبية والشمالية مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع غيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في "، لافتة الى ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحوا حارا مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".