حرارة خمسينية مستمرة وضيف ثقيل

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 30 كم/س مثيرة للغبار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من البلاد، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 20 كم/س، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، الرؤية الأفقية (6-8)كم".وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة القادم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً على العموم، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 30 كم/س مثيرة للغبار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم"، لافتا الى ان "طقس يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".