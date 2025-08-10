ارتفاع درجات الحرارة يرفع الراية البنفسجية في موقع عمل بمحافظة البصرة

وتستخدم المنشآت النفطية الراية البنفسجية دلالة على لون الأشعة البنفسجية التي تسبب "ضربة الشمس" عند التعرض الكبير لأشعتها، والمؤثرة على صحة الإنسان، وتتسبب بخطر على آليات الاستخراج في الحقول.وتشهد هذه الأيام ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت مستوياتها المعدلات الموسمية المعتادة، ما دفع العديد من المؤسسات إلى اتخاذ تدابير احترازية لحماية العمال والصحة العامة.