من جديد تعود الإشارة الى مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "عائلة سمبسون" The Simpsons، ومثلما حدث بأحداث عديدة حول العالم، وهذه المرة تمت الإشارة إلى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.

وبعد أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، ودعمه لنائبته كمرشحة للحزب الديمقراطي، واسم كامالا هاريس تحت الأضواء.



وتزامنا مع ذلك، شارك عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من مسلسل "عائلة سيمبسون"، قالوا إنها تنبأت بترشح كامالا هاريس للرئاسة الأميركية، وذلك في حلقة جديدة من سلسلة التوقعات المثيرة للجدل التي أطلقها المسلسل.



وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا إندبندنت" The Independent البريطانية، فإن هذه اللقطات تعود إلى حلقة الموسم 11، التي تحمل عنوان "بارت إلى المستقبل" Bart to the Future، والتي ظهرت فيها شخصية ليزا سيمبسون بعد توليها منصب رئاسة الولايات المتحدة، وكانت ترتدي ملابس شبيهة جداً لإحدى ملابس هاريس، التي كانت قد ارتدتها خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن في عام 2021، حيث ارتدت في الاثنتين أقراطاً من اللؤلؤ وقلادة من اللؤلؤ وسترة بنفسجية.