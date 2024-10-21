ميزة جديدة في "واتساب" لتحسين جودة الصورة

نيوز – منوعات

لا تقدم مكالمات الفيديو على "واتساب" من خلال الكاميرا الأمامية أفضل جودة، لذا فإن وضع الإضاءة المنخفضة لمكالمات الفيديو الجديد من واتساب، سيساعد في ذلك بشكل كبير.

اعتمد الملايين على وضع الإضاءة المنخفضة في كاميرا الهاتف لالتقاط الصور، عندما لا تكون ظروف الإضاءة هي الأكثر سطوعًا.

والآن، يستخدم واتساب بدوره هذا الوضع لمساعدتك في إجراء مكالمات الفيديو في الأماكن التي يكون فيها الضوء خافتًا.

وتحظى مكالمات الفيديو بشعبية كبيرة على تطبيق المراسلة، إلا أن معظم الهواتف تأتي بكاميرا أمامية متوسطة يمكنها إحداث حبيبات في الصورة عندما يتحدث شخصان مع بعضهما في ظروف الإضاءة المنخفضة.

لذلك قد يكون وجود وضع الإضاءة المنخفضة في التطبيق هو الحل الأمثل للحصول على وجه واضح للشخص والقيام بذلك دون تغيير .

وتتوفر هذه الميزة الآن لمستخدمين محددين حصلوا على أحدث تحديث من واتساب، وتعمل فقط على الإصدار المحمول من تطبيق المراسلة.

فإذا حصلت على الميزة الجديدة، اتبع الخطوات التالية لاستخدام الوضع الجديد:

افتح تطبيق واتساب على هاتف أندرويد أو iOS، وقم بإجراء مكالمة فيديو على واتساب، وانقر فوق رمز المصباح الموجود في أعلى يمين واجهة الإتصال.

كما يمكنك إيقاف تشغيل وضع الإضاءة المنخفضة يدويًا في ظروف الإضاءة العادية.

ويضيف واتساب باستمرار ميزات جديدة ومفيدة، والتي تتضمن التركيز بشكل أكبر على تحديثات الحالة والقنوات.

والأهم من ذلك، يقوم تطبيق المراسلة بتجربة أدوات جديدة لاختيار سمة الدردشة لمستخدمي "iOS"، والتي لن تتيح لك فقط الضوء في الفيديو، ولكن أيضًا تغيير خلفية الدردشة.

يذكر أن إصدارات واتساب التجريبية لنظامي التشغيل "أندرويد وiOS"، كانت قد حصلت مؤخرًا على هذه الأداة، ومن المتوقع طرحها رسميًا لجميع المستخدمين قريبًا.