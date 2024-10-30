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هكذا تحول سيارتك الى ذكية

منوعات

2024-10-30 | 10:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هكذا تحول سيارتك الى ذكية
503 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
انتقلت السيارات الذكية من عالم الخيال الذي كنا نشاهده في الأفلام إلى الواقع، فنحن نشهد الآن على العصر الحديث للسيارات الذكية التي تأتي بميزات رائعة مثل اتصال واي فاي وتكامل تطبيقات السيارة مع الهاتف والأوامر الصوتية ووحدات التحكم في لوحة القيادة بنظام أندرويد أو iOS.

ولكن إذا كنت تقود سيارة قديمة، فربما لن تكون مزودة بأي من تلك الميزات الرائعة والمفيدة، ولكن لحسن الحظ، من الممكن جعل سيارتك القديمة ذكية باستخدام بعض الأدوات المناسبة، وهناك طرق للقيام بذلك.
 
تثبيت جهاز تعقب عن بعد
 
يمكن تتبع معظم السيارات في الوقت الحاضر أو مراقبتها من خلال تطبيق، ومع ذلك إذا لم يكن لدى سيارتك القديمة هذا الخيار، فيمكنك تثبيت جهاز تعقب GPS عن بعد مع تشخيصات OBD التي يمكن إقرانها بتطبيق.
 
من الناحية المثالية، يجب أن تبحث عن جهاز تعقب GPS صغير لا يمكن ملاحظته في سيارتك، وصُمِّم أفضل أجهزة تعقب GPS أيضًا بعمر بطارية طويل وإشارة قوية.
 
بالتأكيد، يجب أن يكون جهاز تعقب GPS المخصص متوافقًا مع هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد أو iOS، حتى تتمكن من تتبع موقع سيارتك بسهولة في الوقت الفعلي من خلال التطبيق".
 
بالإضافة إلى ذلك، ستجمع معظم التطبيقات المقترنة بأجهزة تعقب GPS تقريرًا عن عادات القيادة الخاصة بك، بما في ذلك التسارع والكبح والسرعة.
 
تحديث نظام الاستريو
 
صُمِّمت معظم السيارات الذكية في الوقت الحاضر بأنظمة استريو يمكنها دعم تطبيقات مثل Android Auto أو Apple Car Play أو MirrorLink، ما يجعل من الممكن دمج هاتفك الذكي بنظام المعلومات والترفيه في سيارتك.
 
ولكن إذا كانت سيارتك القديمة لا تدعم تطبيقات دمج الهاتف الذكي، فيمكنك تحديث نظام الاستريو الخاص بك، وإذا كنت تريد استخدام Android Auto، فيمكنك التفكير في نماذج استريو محددة من العلامات التجارية المرموقة التي يمكنها دعمها.
 
ويمكن تثبيت أنظمة معلومات ترفيهية ما بعد البيع متوافقة مع Apple Car Play، بينما يمكن قول الشيء نفسه عن MirrorLink، ومع ذلك عند اختيار نظام استريو ما بعد البيع، تذكر أن الشاشة التي تعمل باللمس ستمنحك مزيدًا من المرونة مقارنة بنظام المعلومات والترفيه الذي يُتحكَّم فيه من خلال الأزرار المادية.
 
تثبيت شاشة مسند الرأس
 
إذا كنت تقود سيارة بمقاعد خلفية، فيمكنك تثبيت شاشة مسند الرأس لتسلية الركاب في الخلف، وهناك الكثير من شاشات مسند الرأس المتوفرة التي يمكنك شراؤها وتثبيتها في سيارتك، وللحصول على أفضل شاشات مسند الرأس، يجب أن تفكر في شاشة مقاس 14 بوصة بدقة عالية.
 
وفيما قد يكون تثبيت شاشات مسند الرأس مكلفًا لأنك تحتاج إلى توصيل الأسلاك وإخفائها، ولكن من ناحية أخرى، تُباع معظم شاشات مسند الرأس مع حوامل التثبيت تسمح لك بتثبيتها بنفسك.
 
استخدم المساعد الصوتي
 
إذا كنت لا تريد تشتيت انتباهك في أثناء القيادة، فيجب عليك استخدام الأوامر الصوتية لإبقاء يديك على عجلة القيادة، فإذا ثبَّت نظام ستيريو يدعم Android Auto، فيمكنك استخدام مساعد غوغل للأوامر الصوتية في أثناء القيادة.
 
من ناحية أخرى، يمكن لنظام ستيريو متوافق مع Apple CarPlay استخدام Siri للأوامر الصوتية، كذلك يمكنك استخدام Amazon Alexa على نظام ستيريو يدعم Android Auto أو Apple CarPlay في الوقت نفسه.
 
تثبيت كاميرات تسجيل
 
إذا كنت تريد تسجيل كل شيء في أثناء قيادتك، يجب أن تفكر في تثبيت كاميرات تسجيل على سيارتك، ويمكنك تثبيت نوعين من كاميرات المراقبة في سيارتك، كاميرا لوحة القيادة وكاميرا خلفية، وفيما تسجل كاميرا لوحة القيادة كل شيء أمامك في أثناء القيادة، تسجل الكاميرا الثانية كل ما يدور خلف سيارتك.
 
شاشة عرض رأسية
 
شاشة العرض على الزجاج الأمامي (HUD) هي في الأساس شاشة تعرض عداد السرعة على الزجاج الأمامي للسيارة، وهذا يتيح لك إلقاء نظرة على السرعة دون الحاجة إلى رفع عينيك عن الطريق.
 
وتقدم بعض الشركات شاشة العرض على الزجاج الأمامي كخيار في سياراتها، ولكن إذا لم تكن تمتلك مثل هذه السيارة، فيمكنك دائمًا اختيار نظام ما بعد البيع يسمح بذلك اعتمادًا على ميزانيتك، هناك الكثير من الخيارات الممكنة.
 
أجهزة استشعار وكاميرا خلفية
 
أصبحت أماكن ركن السيارة ضيقة للغاية بسبب زحمة السيارات، ونظرًا لأن السيارات القديمة في الغالب لا تحتوي على أجهزة استشعار أو كاميرات ركن السيارة، فإن تركيب جهاز ما بعد البيع فكرة جيدة.
 
والسبب وراء ذلك هو أنه يساعد على التخلص من النقاط العمياء والأشياء التي لا يمكنك رؤيتها، كما يمكنك أيضًا اختيار كاميرا بزاوية 360 درجة.
 
نظام بلوتوث
 
يعد جهاز بلوتوث من دون استخدام اليدين ميزة مفيدة، ويتيح القيادة والتحدث على الهاتف دون مشاكل كبيرة، على الرغم من أننا نوصي بالتوقف على جانب الطريق وإجراء المكالمات.
 
ويمكن وضع هذا الجهاز في مكان لا يتعين عليك فيه رفع يديك عن عجلة القيادة للرد على مكالمة، يمكنك أيضًا اختيار نظام ستيريو بلوتوث الذي يسمح لك بتشغيل الموسيقى وربط هاتفك به.

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