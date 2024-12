من مجرّد شوكولاتة إلى ظاهرة: كيف أصبحت "شوكولاتة دبي" حديث العالم؟

تُعتبر "شوكولاتة دبي" بمثابة نقلة نوعية في صناعة الحلويات الشرقية، ما جعلها محط أنظار محبي الشوكولاتة من جميع أنحاء العالم.



ونظرًا للشهرة الكبيرة الّتي حقّقتها هذه الشوكولاتة، تصدرت محركات البحث على غوغل لهذا العام، حيث احتلت المرتبة الخامسة في قائمة أكثر المواضيع بحثًا، في وصفات الطعام والشراب.

وفي هذه المقالة، سنعرفكم على قصّة "شوكولاتة دبي"، أنواعها، وأسباب شهرتها





أنواع "شوكولاتة دبي": بدأت قصّة "شوكولاتة دبي" مع رائدة الأعمال سارة حمودة، المصرية، التي ابتكرت هذه الشوكولاته عام 2021 ، ساعية لتقديم تجربة مختلفة من الشوكولاتة التي تتجاوز كل ما هو تقليدي. وتعتبر سارة أن هذه الشوكولاتة هي ثمرة جهدها العميق وإبدعها المستمر من خلال متجرها "Fix "Dessert Chocolatier في دبي.



"شوكولاتة دبي" تقدم مجموعة من النكهات الفريدة التي تمزج بين المكونات التقليدية والعصرية، مثل:

Can’t Get Khanafed of it: شوكولاتة محشوة بالكنافة المقرمشة والفستق والطحينة، مما يوفر تجريبية، أوسطية كلاسيكية بلمسة حديثة.



Butter To Be Safe Than salty: شوكولاتة بالحليب والزبدة المملحة، مزيج مدهش بين الحلو والمالح.

You Karak Me Up: شوكولاتة مضاف إليها شاي الكرك المتبل، ممزوجة بنكهات تقليدية مع لمسة حديثة.



Baklawa II The Future: شوكولاتة محشوة بالبقلاوة، تجمع بين النكهات التقليدية والتصميم العصري.





من دبي... إلى العالم



لم تكن "شوكولاتة دبي" مجرّد شوكولاتة عابرة بل حقّقت شهرة واسعة خصوصًا بعد أن اجتاحت مقاطع الفيديو الرقمية خلال الفترة الأخيرة؛ إذ أصبحت حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك.

ومن وصفات الطعام الّتي تصدّرت محركات البحث على غوغل لعام 2024،أيضًا، جاء "مخلّل المانغو" و"سلطة الخيار الفيرال" و" تانجولو".