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MrBeast: الشوكولاتة تتفوق على يوتيوب في جني الأرباح
منوعات
2025-03-13 | 03:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
50 شوهد
يتربع
جيمي
دونالدسون، المعروف بلقب "MrBeast"، على عرش المشاهدات على منصة YouTube بفضل مزيجه الفريد من الجرأة والعطاء والإبداع؛ وتحطم قناته الأرقام القياسية، مع أكثر من 300 مليون مشترك ومئات الملايين من المشاهدات لكل فيديو، ليصبح بذلك أكثر المبدعين الفرديين شعبية على المنصة.
يُعد
مستر
بيست أكبر نجم
يوتيوب
في العالم، لكن مصدر ثروته الحقيقي ليس إنشاء مقاطع الفيديو، بل بيع الشوكولاتة؛ وتُعد شركة
مستر
بيست، Beast Industries، المالك لحصة الأغلبية في Feastables، وهي شركة شوكولاتة حققت مبيعات بلغت نحو 250 مليون دولار العام الماضي وأرباحًا تجاوزت 20 مليون دولار، وفقًا لوثائق أُرسلت إلى مستثمرين محتملين.
وفي المقابل، سجلت أعمال
مستر
بيست الإعلامية، التي تشمل قناته على
يوتيوب
وبرنامجه الواقعي الذي يقدمه على
أمازون
برايم فيديو، مبيعات مماثلة لكنها تكبدت خسائر قاربت 80 مليون دولار خلال نفس الفترة.
أمضى Mr Beast السنوات القليلة الماضية في الاستفادة من شهرته على
يوتيوب
ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى لبناء أعمال تجارية لا علاقة لها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبالإضافة إلى Feastables، تُعد شركة Beast Industries مساهمًا في علامة Lunchly التجارية للوجبات الخفيفة، كما تملك Viewstats، وهي شركة برمجيات تبيع أدوات رقمية لمنشئي المحتوى.
ولتمويل هذه المشاريع، جمعت Beast Industries أكثر من 450 مليون دولار على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقًا لأشخاص مطلعين على عمليات جمع التمويل السابقة. وتتطلع الشركة الآن إلى جمع مئات الملايين من الدولارات الإضافية، وفقًا للوثائق، التي تتضمن بيانات الأداء للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بالإضافة إلى تقديرات للأشهر المتبقية من العام والمستقبل. ويهدف هذا التمويل إلى توسيع الأقسام الحالية للشركة والتوسع في مجالات جديدة، مثل ألعاب الفيديو والمشروبات والعافية، وفقا لموقع The Verge قد نشر تقريرًا عن بعض هذه الوثائق في وقت سابق.
قادت شركة Alpha Wave العام الماضي -وهي شركة استثمارية مرتبطة بالإمارات العربية المتحدة- جولة تمويلية من الفئة C بقيمة 300 مليون دولار، ما رفع قيمة Beast Industries إلى نحو 5 مليارات دولار، بعد أن كانت تُقدر بحوالي 1.5 مليار دولار قبل بضعة أشهر، وفقًا لمصادر مطلعة على الصفقة. ويُعد هذا تقييمًا مرتفعًا لشركة تكبدت خسائر متتالية على مدار ثلاث سنوات، بما في ذلك ما يقرب من 60 مليون دولار في عام 2024. وفي حديثه خلال بودكاست The Colin & Samir Show في كانون الثاني، أشار
مستر
بيست إلى أن "توسيع نطاق الأعمال أمر صعب للغاية".
ومع ذلك، تتمتع Beast Industries بميزة غير عادية، حيث إنها مبنية حول واحد من أشهر المشاهير في العالم. ويضع العرض التقديمي للمستثمرين
مستر
بيست في المرتبة الثانية بين أكثر الأشخاص متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. وبالنسبة لبعض المستثمرين، فإن شهرة
مستر
بيست تجعل الشركة أكثر جاذبية مقارنة بالشركات الناشئة التقليدية.
ومن بين الشركات التي أسسها منشئو المحتوى أو المشاهير، تُعد Beast Industries واحدة من الأكثر قيمة، إلى جانب Rare Beauty التابعة لسيلينا جوميز وSkims المملوكة لكيم كارداشيان.
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