"آيفون 2027".. أبل تستعد لإطلاق تصميم ثوري

ويُتوقع أن يحمل الهاتف شاشة منحنية بالكامل بلا إطارات مرئية أو شقوق، في خطوة وصفها المراقبون بأنها “نهاية التصميم التقليدي” لعائلة أجهزة أبل.وسيكون "آيفون 2027" مزودًا بزجاج يغطي كامل الواجهة الأمامية، ما يلغي الحاجة إلى الحواف والشقوق، ويتيح تجربة عرض غامرة.ولتحقيق ذلك، تخطط أبل لدمج الكاميرات والمستشعرات أسفل الشاشة عبر تقنية متقدمة لم تُستخدم تجاريًا من قبل، ما يمثل “طفرة هندسية” في مجال صناعة الهواتف الذكية.قفزة فيإلى جانب التصميم الثوري، تشير التوقعات إلى أن أبل ستعزز قدرات الذكاء الاصطناعي في هذا الهاتف الجديد من خلال ترقية المساعد الرقمي بنماذج لغوية متقدمة، ما يرفع من مستوى التفاعل وفهم السياق، ويُقدم تجربة مستخدم أكثر سلاسة وذكاء.دافع وضرورة ابتكاروجاء اختيار عام 2027 لإطلاق الهاتف تزامنًا مع الذكرى العاشرة لهاتف X، الذي أرسى دعائم التصميم الحديث في أجهزتها.كما يأتي هذا المشروع في وقت تسعى فيه أبل لاستعادة زخم الابتكار بعد سنوات من التحسينات ، خاصة في ظل تباطؤ نمو مبيعات Apple Watch وتراجع بعض فئات أجهزة Mac من حيث التصميم الثوري، رغم تفوقها التقني.