اليك طريقة حفظ موقع ركن سيارتك عبر خرائط غوغل

ولحسن الحظ، تقدم خرائط غوغل ميزة بسيطة وفعالة، وهي حفظ موقع ركن سيارتك تلقائيًّا أو يدويًّا، لتعود إليها بسهولة دون تضييع وقت في البحث، بحسب موقع "إنفوباي".على هواتف أندرويد-اركن السيارة وتأكد من اصطحاب هاتفك.-افتح تطبيق خرائط غوغل.-اضغط على النقطة الزرقاء التي تمثل موقعك الحالي.-من القائمة المنبثقة، اختر "حفظ موقع ركن السيارة".-ستظهر علامة على الخريطة تشير إلى الموقع المحفوظ.كما يمكنك تعديل الموقع يدويًّا إذا كان "GPS" غير دقيق، أو إضافة ملاحظات وصور لتسهيل العودة لاحقًا.على هواتف آيفون-أوقف السيارة وأطفئ المحرك.-إذا كان هاتفك متصلاً بالسيارة عبر البلوتوث، يقوم التطبيق تلقائيًّا بحفظ الموقع عند انقطاع الاتصال.-افتح خرائط غوغل، وستلاحظ ظهور علامة على الخريطة لمكان الركن.-اضغط على العلامة لعرض التفاصيل، ويمكنك إضافة ملاحظات مثل "الطابق 3 – المنطقة C" أو صور لمحيط السيارة.أهمية هذه الميزة-مفيدة في الأماكن المزدحمة مثل المراكز التجارية، والمطارات، والمدن الجديدة.-تُقلل من التوتر الناتج عن نسيان موقع السيارة.-تُحوّل هاتفك إلى مساعد ذكي لتحديد المواقع، يجمع بين دقة "GPS" ومرونة التخصيص.