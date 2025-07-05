واتساب الجديد.. إدارة حسابات متعددة على هاتف واحد

والتحديث، الذي لا يزال في مرحلة التطوير، قد يوفر قسمًا مخصصًا ضمن إعدادات التطبيق للتبديل بين الحسابات دون الحاجة إلى تسجيل الخروج أو إعادة تشغيل التطبيق.تبسيط إدارة الحساباتتم رصد هذه الميزة في الإصدار التجريبي 25.19.10.74 من واتساب لنظام iOS ضمن صفحة "قائمة الحسابات"، وهي بمرتبة مركز رئيس لعرض جميع الحسابات المسجلة.من هنا، سيتمكن المستخدمون من عرض صور الملف الشخصي والحالات وإدارة إعدادات كل حساب، بما في ذلك إضافة أو إزالة الحسابات.وبمجرد اختيار حساب معين، من المتوقع أن يُحمّل واتساب سجل الدردشة والإعدادات والتفضيلات الخاصة به.ويتضمن ذلك مزايا مثل إعدادات التنزيل التلقائي وأصوات الإشعارات وخيارات النسخ الاحتياطي. والجدير بالذكر أن هذه العملية لن تتطلب من المستخدمين تسجيل الخروج أو إعادة تشغيل التطبيق، ما يبسط إدارة الحسابات بشكل كبير.نظام إشعارات جديدإلى جانب دعم الحسابات المتعددة، يُعتقد أن واتساب يطوّر نظام إشعارات جديدًا مصممًا خصيصًا للمستخدمين الذين لديهم أكثر من حساب.وستتضمن الإشعارات من الحسابات اسم المرسل واسم الحساب، ما يُتيح للمستخدمين تحديد هوية المرسل والرد عليه بكفاءة أكبر.ومن المتوقع أن يؤدي النقر على هذا الإشعار إلى الانتقال تلقائيًا إلى الحساب المراد فتح الدردشة فيه مباشرةً.يذكر أنه على الرغم من كونها قيد التطوير النشط، فإن الميزة غير متاحة بعد لمختبري النسخة التجريبية عبر برنامج TestFlight من أبل.كما لا يوجد حاليًا أي تصريح رسمي حول موعد إطلاق ميزة الحسابات المتعددة لعامة المستخدمين.وفي حال إطلاقها، قد تمثل هذه الميزة توسعًا ملحوظًا في إمكانيات واتساب على نظام iOS، ما يجعلها أقرب إلى المزايا المتوفرة حاليًا على نظام أندرويد، وتوفر راحة أكبر للمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية ومهنية منفصلة.