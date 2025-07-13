بعد الإفراج عنها بكفالة.. أول ظهور للفنانة شجون الهاجري (صورة)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة استقبال الفنانة شجون من قِبل والدتها بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها، وذلك في أعقاب توقيفها قبل عدة أسابيع بتهمة تتعلق بحيازة مواد مخدرة.خلال لحظات التصوير، تفاعلت والدة الفنانة مع الموسيقى بالتصفيق، فيما جلست شجون بجوارها تعبيرًا عن امتنانها لما وصفته بالدعم المتواصل الذي حظيت به منذ طفولتها وحتى اللحظة، بحسب تعبيرها، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الإلكترونية.لكن بعد هذا اللقاء القصير، أعلنت شجون الهاجري عن تدهور الحالة الصحية لوالدها مطر الهاجري، موضحة أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. ونشرت عبر خاصية "الستوري" على حسابها في رسالة جاء فيها: "دعاء بالشفاء العاجل لمطر الهاجري، شفاه الله وعافاه وألبسه لباس العافية وقرّ عيون أهله بسلامته عاجلًا غير آجل، اللهم رب الناس أذهب البأس عن مطر".وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المشاهد التي أظهرت الاستقبال العائلي، حيث عبّر كثيرون عن دعمهم للفنانة وتمنياتهم بالصحة والسلامة لها ولوالديها.وجاء من بين التعليقات: "الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله ترجعين أقوى وتواصلين طريقك بطاقة إيجابية"، و"نُقدّر الأسر التي تمنح أطفال المياتم فرصة لحياة جديدة بعائلة محبة"، في إشارة إلى الخلفية الأسرية للفنانة.