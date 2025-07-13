ميزة من أبل لتجنّب الازدحام المروري وتوفير الوقت

وعند إطلاق أبل نظام التشغيل iOS 26، الجيل الجديد من نظام التشغيل لأجهزة آيفون، سيُضيف العديد من التحديثات والميزات إلى بعض تطبيقاتك الأكثر استخدامًا، ومن بينها خرائط أبل.وسيحصل تطبيق الملاحة الافتراضي من أبل على ميزة تُسمى "الأماكن التي زرتها"، حيث سيتابع جهاز آيفون أماكن تواجدك ويحددها على خريطتك عبر وضع علامة عليها، سواءً كان مطعمًا أو متجرًا.وبهذه الطريقة، يمكنك تتبّع أماكن تواجدك. وبالطبع، ستكون ميزة "الأماكن التي زرتها" مشفّرة بالكامل، لذا لن يتمكن أي شخص سواك من تتبعك. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن جهاز آيفون من معرفة مساراتك اليومية وإرسال إشعارات إليك في حال وجود تأخير، بل واقتراح مسار بديل.لكن قبل كل شيء، ستحتاج إلى تفعيل هذه الميزة من تطبيق خرائط أبل ليتمكن جهاز آيفون من تتبعك.ووفقًا لشركة أبل، ستتعرّف الخرائط على المسارات التي تسلكها بانتظام، ويمكنها تنبيهك بشأن التأخيرات الكبيرة، حتى قبل انطلاقك. وإذا تغيّر روتينك، يتكيّف هاتفك معه ليتمكن من التأقلم مع تنقلاتك.والأمر الرائع في إشعارات التنقل هذه هو أنها تعمل بشكل خفي في الخلفية.لذا، عند القيام بأشياء لا تتطلب استخدام خرائط أبل، لا يزال بإمكانها إرسال تنبيهات تأخير، ومراقبة الحركة المرورية، واقتراح مسار بديل.وكما هو الحال مع ميزة "الأماكن التي زرتها"، ستكون إشعارات التنقل هذه ميزة تعمل حصريًا على جهاز آيفون ، وهي مشفّرة بالكامل، لكن سيتعيّن عليك تفعيلها.يُذكر أنه سيتم إطلاق نظام iOS 26 بميزاته الجديدة على جميع أجهزة آيفون المتوافقة في شهر أيلول المقبل.