بينها بغداد.. مدن عربية وعالمية تشهد حالة فريدة في ايلول

وسيتمكن أكثر من 6 مليارات شخص من سكان قارة وغرب (77% من سكان العالم) من مشاهدة كامل مراحل الخسوف، بينما سيحظى سكان أوروبا وإفريقيا وشرق أستراليا ونيوزيلندا بفرصة لمشاهدة بعض مراحله فقط. بينما، لن يتمكن سكان الأمريكتين من رؤية هذه الظاهرة.وسيستمر الخسوف الكلي لمدة 82 دقيقة، وهو ما يجعله أحد أطول خسوفات القمر في العقد الحالي.وما يجعل هذا الخسوف استثنائيا هو تزامنه مع اكتمال "قمر الحصاد" (Harvest Moon)، وهو البدر الذي يظهر في وقت قريب من الاعتدال الخريفي.وأثناء الذروة، سيتحول لون القمر إلى الأحمر الداكن بشكل واضح، وذلك بسبب مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض وانكسارها باتجاه القمر، بينما تحجب الأرض الضوء المباشر عن القمر.وهذه الظاهرة المعروفة باسم "القمر الدموي" ستكون أكثر وضوحا هذه المرة بسبب العمق النسبي للخسوف، حيث سيغطي ظل الأرض 36% من قطر القمر.وللمشاهدين في الشرق الأوسط وآسيا، ستكون التوقيتات مثالية لمتابعة الحدث. ففي القاهرة وإسطنبول وطهران، سيبدأ الخسوف الكلي حوالي الساعة 8:30 مساء ويستمر حتى 9:52 مساء بالتوقيت المحلي. أما في مثل بكين وطوكيو، فستحدث الذروة في ساعات الصباح الباكر من يوم 8 سبتمبر.ومن المثير للاهتمام أن القمر سيكون قريبا نسبيا منا أثناء الخسوف، قبل 2.7 يوم من وصوله إلى أقرب نقطة له من الأرض، ما سيجعله يبدو أكبر قليلا من المعتاد.وبالنسبة لعشاق الفلك، فإن هذه الظاهرة تمثل فرصة نادرة لرصد تحول لون القمر بشكل تدريجي من الفضي المألوف إلى الأحمر النحاسي، دون الحاجة إلى معدات خاصة. كما أن المصورين الفلكيين سيجدون في هذا الحدث مادة دسمة لالتقاط صور مذهلة تظهر تفاصيل سطح القمر وهو مغطى بضوء أحمر غامق.وعقب هذا الخسوف، سيتعين على عشاق الفلك الانتظار حتى مارس 2026 لمشاهدة خسوف قمري كلي آخر، يليه خسوف شبه كلي في أغسطس من نفس العام.لكن خسوف سبتمبر 2025 سيبقى مميزا بسبب مدته الطويلة ووضوحه للغالبية العظمى من سكان العالم، ما يجعله حدثا فلكيا يستحق المتابعة والتسجيل.أفضل أماكن المشاهدة ومواعيد الذروة في بعض المدن الرئيسية بحسب موقع "تايم آند ديت":المدن العربية التي ستشهد خسوفا كاملا:- ، (20:30 - 21:52 بتوقيت بغداد)- القاهرة، مصر (20:30 - 21:52 بتوقيت القاهرة)- ، (20:30 - 21:52 بتوقيت الرياض)- عمان، (20:30 - 21:52 بتوقيت عمّان)- ، (20:30 - 21:52 بتوقيت بيروت)- دمشق، (20:30 - 21:52 بتوقيت دمشق)أما بالنسبة للمدن التي ستشهد الكسوف جزئيا فقط، فتضم:- الدار البيضاء، (سيشاهدون المراحل الأولى فقط)- تونس العاصمة، تونس (ستشهد نهاية الخسوف فقط)- الجزائر العاصمة، الجزائر (ستشهد بداية الخسوف فقط)أبرز المدن الأخرى التي ستشهد الخسوف الكامل:من المنتظر أن يشهد سكان ، في ، الخسوف الكامل من 20:30 حتى 21:52 بتوقيت موسكو، حيث سيظهر القمر باللون الأحمر النحاسي المميز للكسوف الكلي.أما المدن الأخرى حول العالم التي سيشهد خسوفا كليا فتضم:- بانكوك: 00:30 - 01:52 (بتوقيت تايلاند)- بكين/هونغ كونغ: 01:30 - 02:52 (بتوقيت الصين)- : 02:30 - 03:52 (بتوقيت اليابان)- سيدني: 03:30 - 04:52 (بتوقيت شرق أستراليا)- مومباي: 23:00 - 00:22 (بتوقيت الهند)- إسطنبول: 20:30 - 21:52 (بتوقيت شرق أوروبا)- لندن: 18:30 - 19:52 (بتوقيت بريطانيا)والمدن التي ستشهد الكسوف جزئيا تشمل:- هونولولو في هاواي- لشبونة في- ريو دي جانيرو فيوينصح الخبراء بمتابعة القمر قبل 75 دقيقة من بداية الخسوف الكلي لمشاهدة المراحل الجزئية المثيرة، حيث يبدأ ظل الأرض بالزحف ببطء على سطح القمر. كما أن أفضل المناطق للمشاهدة ستكون تلك البعيدة عن التلوث الضوئي للمدن.