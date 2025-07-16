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ينطلق العام المقبل.. تفاصيل عن أول آيفون قابل للطي (صورة)
منوعات
2025-07-16 | 11:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
76 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
بعد سنوات من التطوير وشائعات لا تحصى، يبدو أن أول آيفون قابل للطي من أبل سيتم طرحه أخيرًا العام المقبل.
وادناه خمس ميزات جديدة يشاع أنها ستُطرح في أول آيفون فولد من أبل.
حجم الشاشات
سيقدم آيفون فولد الجديد من أبل، شاشات
أصغر
وأكبر مما يمكنك الحصول عليه حاليًا. وأحجام الشاشات المتوقعة هي شاشة داخلية 7.8 إنش وشاشة خارجية 5.5 إنش.
وستكون الشاشة الداخلية قريبة جدًا من حجم شاشة جهاز آيباد ميني، بينما ستكون الشاشة الخارجية مثالية لمحبي آيفون ميني، حيث كان هذا الطراز الذي توقف إنتاجه يحتوي على شاشة 5.4 إنش.
تصميم دون تجاعيد
الهواتف الذكية القابلة للطي ليست جديدة. ولكن حتى وقت قريب، كان أحد أكبر عيوبها هو التجعد الملحوظ في الشاشات القابلة للطي.
مع ذلك، تشير الشائعات إلى أن أبل قد ابتكرت شاشة داخلية دون تجاعيد. ويُعد التخلص من التجعد في آيفون فولد أحد الجوانب الرئيسة لتصميم هاتف أبل الجديد.
أقل سمكًا
هناك جانب مهم آخر وهو
السمك
الذي سيتراوح بين 9 و9.5 ملم عند طيه، و4.5 و4.8 ملم عند فتحه. وعند فتحه، سيكون هذا السمك أنحف بكثير حتى من آيفون 17 Air المرتقب.
4
كاميرات
تعد الكاميرات من أهم ميزات آيفون. وتشير التقارير إلى أن آيفون فولد سيضم أربع كاميرات مقسمة على الشكل التالي: كاميرتين خلفيتين وكاميرا أمامية واحدة عند طيه وكاميرا أمامية واحدة عند فتحه.
ويقال إن الكاميرتين الخلفيتين بدقة 48 ميجابكسل، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت العدسة الثانية ستكون واسعة للغاية أم مقربة.
وبما أن أبل ستحول جميع طرازات آيفون 17 القادم إلى كاميرا أمامية جديدة بدقة 24 ميجابكسل هذا العام، فمن المرجح أن يستخدم آيفون فولد كاميرا مشابهة جدًا.
Touch ID بدلاً من Face ID
لطالما تضمنت هواتف آيفون الرائدة من أبل ميزة Face ID، ويعود تاريخها إلى آيفون إكس قبل ما يقرب من عقد من الزمان.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يكون سعر آيفون فولد باهظًا للغاية، إلا أن الشائعات تشير إلى أنه سيستخدم Touch ID للمصادقة.
ومن المرجح أن يكون Touch ID مدمجًا في الزر الجانبي، كما هو الحال في آيفون 16e.
تصميم التيتانيوم
من المثير للدهشة أنه من المتوقع أن تتخلى أبل عن تصميمات التيتانيوم في آيفون 17 Pro وPro Max هذا العام، لكن هذه المادة لن تختفي من أجهزة آيفون الفاخرة لفترة طويلة.
وتشير التقارير إلى أن آيفون فولد سيستخدم التيتانيوم في العديد من جوانب تصميمه، بما في ذلك المفصلة والغلاف الخارجي.
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