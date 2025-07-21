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بعد أنباء عن إصابتها بالسرطان.. جدل حول صحة الفنانة أنغام ووالدها يعلق

منوعات

2025-07-21 | 11:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد أنباء عن إصابتها بالسرطان.. جدل حول صحة الفنانة أنغام ووالدها يعلق
119 شوهد

أثار الحديث عن الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام جدلاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، بعد شيوع أخبار تفيد بإصابتها بسرطان الثدي وسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، مما تسبب في حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها.

وجاءت هذه الأنباء عقب ظهور أنغام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، حيث تحدثت عن وضعها الصحي دون الإفصاح عن تفاصيل دقيقة، وذلك أثناء دفاعها عن نفسها في أزمة نشبت بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أن اتهم جمهور شيرين الفنانة أنغام بالتدخل لإفساد حفل نجمَتهم ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.
وخلال المداخلة، أوضحت أنغام أنها "طريحة الفراش" وتعاني من أزمة صحية استدعت مكوثها في المستشفى لعدة أيام، دون الكشف عن طبيعة المرض.
وعقب انتشار الشائعات، أصدر المكتب الإعلامي للفنانة أنغام بياناً نفى فيه هذه الأنباء، وجاء فيه: "ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام جميع الشائعات التي تم تداولها بشأن حالتها الصحية، وما أُشيع عن إصابتها بسرطان الثدي".
ونوضح أن "الفنانة ستتوجه إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وذلك بمثابة إجراء احترازي فقط. وبعد عودتها ستستأنف نشاطها الفني بتسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة استعداداً لطرحها هذا الصيف".
ودعا المكتب الإعلامي جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الأخبار "الصحية" الخاصة بالفنانة؛ نظراً لما تُسببه هذه الشائعات من حالة هلع وقلق داخل الأوساط العائلية والفنية، واختتم البيان بتقديم الشكر لجمهور أنغام على اهتمامه وحرصه على الاطمئنان عليها، مؤكداً أنها بخير وتحت الرعاية اللازمة.
وكشفت مصادر مقربة من أنغام أن أنغام تعاني بالفعل من آلام حادة في البنكرياس، وهو ما تطلّب فحوصات دقيقة للتأكد من حالتها، مشددة على أن "سفرها إلى ألمانيا يأتي فقط بغرض المتابعة الطبية، وأن كل ما يُشاع عن إصابتها بالسرطان عارٍ من الصحة".
وأضافت المصادر أن "أنغام ستُحيي خلال الأيام المقبلة حفلاً خاصاً في الساحل الشمالي، لصالح إحدى الشركات الكبرى، قبل أن تغادر البلاد لإجراء الفحوصات الطبية في ألمانيا".
وحرص الموسيقار محمد علي سليمان، والد أنغام، على طمأنة الجمهور، قائلاً "لا أعلم سبب تداول هذه الأخبار غير المؤكدة التي تُحدث بلبلة داخل الأسرة. أنغام لها والدان وابنان وأصدقاء يخشون عليها، وتؤثر فيهم هذه الشائعات بشكل سلبي".
وأضاف: "ابنتي بحالة جيدة، ولا تزال في مصر، وستسافر للاطمئنان فقط، ونحن إلى جانبها وندعو لها دائماً بالصحة والسلامة".
وكانت أنغام قد أحيت مؤخراً حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز الآلاف من مختلف أنحاء الوطن العربي.
ومن المقرر أن تعاود أنغام نشاطها الفني عقب عودتها من ألمانيا، حيث ستعمل على تسجيل عدد من أغنياتها الجديدة التي تتعاون فيها مع عدد من الفنانين المصريين أمثال أمير طعيمة، وعزيز الشافعي، ومصطفى حدوتة، وإيهاب عبد الواحد.
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