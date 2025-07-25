بالصور.. درب التبانة تظهر في السماء

وذكرت مصادر محلية في ، أنه تم رصد مجرة " " عبر السماء في مدينة "شوانغياشان" شمال شرق مقاطعة "هيلونغجيانغ" شمال ، في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأعلنت وكالة " " في مارس/ آذار الماضي، كشف علماء فلك صينيين وأجانب عن أول خريطة ثلاثية الأبعاد لخصائص الغبار بين النجوم في مجرة "درب ".وسيوفر هذا الاكتشاف، بحسب الخبراء، دعماً بالغ الأهمية للرصد الفلكي الدقيق وللدراسات في مجالي الكيمياء الفلكية وتطور المجرات.واستند البحث إلى بيانات من تلسكوب الألياف الضوئية الطيفي متعدد الأجسام في منطقة السماء الكبيرة (لاموست) للصين ومرصد غايا الفضائي التابع لوكالة الأوروبية.