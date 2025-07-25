خبر سار لكارهي حياة الأرض.. تطوير أول موقع لإقامة البشر على القمر

يأتي ذلك في إطار برنامج أرتميس، وهو مشروع مشترك بين الشركة الفرنسية وشركة الإيطالية.وتحول برنامج أرتميس بقيادة ، والذي يعتبر سطح القمر ساحة اختبار لبعثات مستقبلية إلى المريخ، إلى مشروع ضخم بمليارات الدولارات يشمل عشرات من الشركات الخاصة والدول في طليعة سباق العالمي الناشئ.وقالت شركة طاليس إن نموذج السكن متعدد الأغراض، العنصر الأساسي في سبيل تحقيق وجود بشري دائم على سطح القمر، ستُطلق من مركز الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في عام 2033 وسيكون لها عمر افتراضي لا يقل عن 10 سنوات.وذكرت الشركة في بيان أنها ستوفر "وحدة سكنية آمنة ومريحة ومتعددة الوظائف لرواد الفضاء، ومتوافقة تماما مع الأنظمة والمكونات الأخرى".وأوضحت الشركة أن الوحدة ستستخدم لإجراء تجارب علمية واختبار قابلية العيش على سطح القمر، وربما تمهد الطريق لتنفيذ مهام في المريخ في نهاية المطاف.