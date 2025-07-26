موجات الحر الشديدة تهدد سلامة سيارتك.. تحذيرات لا تهملها!

وتشير تجارب السائقين إلى أضرار واضحة تبدأ من تلف الزجاج أو الجلد، وتمتد إلى الكاوتش وأجزاء ميكانيكية أخرى، فضلًا عن تغيّر لون الطلاء الخارجي أو تضرر التابلوه الداخلي.في هذا السياق، تبرز مجموعة من الإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها لحماية السيارة من التأثيرات السلبية للحرارة العالية، وضمان الحفاظ على مظهرها وأدائها.استخدام عاكس للزجاج الأمامي: يُعد من أولى الخطوات الفعّالة، حيث يعمل على تقليل تسرب أشعة الشمس إلى المقصورة، ويحافظ على لوحة القيادة من التشققات، ويحمي عجلة القيادة من التلف الناتج عن السخونة الزائدة.الستائر والملصقات الحرارية للنوافذ: تساهم في خفض درجة الحرارة داخل السيارة، وتمنع الأضرار التي قد تلحق بالمقاعد والتجهيزات الداخلية.المرطبات الخاصة بالأنسجة: ضرورية للحفاظ على الجلد الداخلي من الجفاف أو التشقق بفعل الحرارة.التنظيف المستمر للمقصورة: يمنع تراكم بقايا الطعام أو الأوساخ التي تؤدي إلى انبعاث روائح كريهة بفعل الحرارة.استخدام منظفات مخصصة: يجب استخدام أقمشة من ألياف دقيقة لتنظيف لوحة القيادة والأجزاء الحساسة دون التسبب في خدوش أو ضرر إضافي.تغطية السيارة بالكامل: في حال عدم توفر مكان مظلل لركن السيارة، يُنصح باستخدام غطاء مخصص يمنع تسرب الحرارة إلى أجزاء السيارة، ويقلل الضغط على المحرك والبطارية.مراقبة ضغط الإطارات دوريًا: فدرجات الحرارة العالية تتسبب في تمدد الهواء داخل الإطارات، مما قد يؤدي إلى تضخمها أو حتى انفجارها.فحص المحرك ودورة التبريد والبطارية: من الضروري التأكد من كفاءة دورة التبريد وسلامة البطارية لتفادي الأعطال المفاجئة.التأكد من مستويات السوائل: يجب مراقبة مستويات السوائل الأساسية، خصوصًا زيت المحرك، والانتباه إلى لونه ولزوجته لضمان التبريد المناسب وتجنب الأعطال.عدم ترك مواد قابلة للانفجار داخل السيارة: مثل الولاعات أو زجاجات العطر أو عبوات المشروبات الغازية، إذ يمكن أن تنفجر تحت تأثير الحرارة العالية داخل المقصورة.