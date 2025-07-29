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دراسة مفزعة: وسيلة منع حمل شائعة تقتل النساء
منوعات
2025-07-29 | 09:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
83 شوهد
كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتي يستخدمن حقنة منع الحمل الشهيرة "ديبو بروفيرا"، معرضات لخطر الإصابة بالورم السحائي.
وأوضحت الدراسة، أن المعدل يزيد، بمقدار ثلاث مرات ونصف عن غيرهن، وهو نوع من الأورام التي قد تكون قاتلة رغم كونها غير سرطانية في الغالب.
ووفقا للنتائج التي نُشرت في دورية "إكسبرت أوبينيون أون دراغ سيفتي"، فإن الخطر يتزايد لدى النساء اللاتي يستخدمن الحقنة لفترة تتجاوز 12 شهرا.
وتعد هذه الدراسة الثالثة خلال عام واحد التي تربط بشكل مباشر بين استخدام مادة "ميدروكسي بروجستيرون أسيتات" المكون الفعال في ديبو بروفيرا، وزيادة خطر الإصابة بورم السحايا، وهو أكثر أنواع أورام الدماغ شيوعا.. وفي إنجلترا وحدها، يُصرف نحو 10 آلاف وصفة طبية شهريا لهذا العقار.
دعاوى قضائية ضد الشركة المصنعة
أدى تصاعد المخاوف إلى قيام مئات النساء في المملكة المتحدة بالتفكير في رفع دعاوى قضائية جماعية ضد شركة فايزر المصنعة للعقار، بدعوى عدم تحذيرهن من المخاطر المحتملة.
كما تواجه فايزر أيضا دعوى جماعية في
الولايات المتحدة
تضم أكثر من 500 امرأة، تتهم الشركة وشركات أخرى بإخفاء معلومات حاسمة تتعلق بالمخاطر، وفشلها في تقديم بدائل أكثر أمانًا.
المخاطر مؤكدة
وفي أحدث الأبحاث، قام باحثون من
جامعة كولومبيا البريطانية
في كندا بتحليل بيانات أكثر من 72 ألف امرأة استخدمن ديبو بروفيرا، ومقارنتها بـ247 ألف امرأة استخدمن وسائل منع حمل فموية.
وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي استخدمن الحقنة لفترات طويلة، كن أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف للإصابة بورم سحائي، مقارنة بغيرهن.
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