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بمكان غير متوقع.. العثور على كنز دفين من "مكونات الحياة"
منوعات
2025-07-30 | 10:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
126 شوهد
وجد العلماء أدلة جديدة تشير إلى أن المكونات الأساسية للحياة قد تكون منتشرة في جميع أنحاء الكون بشكل يفوق ما كنا نعتقد سابقا.
وجاء هذا الاكتشاف المثير جاء أثناء دراسة نجم وليد يسمى V883 Orionis ويقع في سديم الجبار على بعد نحو 1300 سنة ضوئية من الأرض.
وما يجعل هذا النجم مميزا هو أنه محاط بقرص من الغاز والغبار يحتوي على 17 نوعا من الجزيئات العضوية المعقدة، بما في ذلك مركبات كيميائية تعتبر حجر الأساس لتكوين الحمض النووي (DNA) الحمض النووي الريبوزي (RNA)، وهما الجزيئان الأساسيان لبناء جميع أشكال الحياة المعروفة.
وهذا الاكتشاف يحمل أهمية كبيرة لأنه يتحدى الفكرة السابقة التي كانت تقول إن هذه الجزيئات الحساسة لا يمكنها البقاء بالقرب من النجوم الوليدة بسبب الإشعاع والحرارة الشديدة التي تطلقها. ولكن يبدو أن العكس هو الصحيح، فالنجم
الوليد
قد يساعد في الواقع على تحرير هذه الجزيئات من أسطحها الجليدية بدلا من تدميرها.
واستخدم الفريق العلمي تلسكوب ألما الراديوي المتطور في تشيلي لرصد هذه الجزيئات. ومن المثير للاهتمام أن الانفجارات القوية للنجم تساعد على تسخين القرص المحيط به، ما يؤدي إلى إذابة الجليد وإطلاق هذه الجزيئات العضوية المهمة.
وهذه النتائج تفتح آفاقا جديدة في البحث عن الحياة خارج الأرض، حيث تشير إلى أن المكونات الأساسية للحياة قد تكون متوفرة في العديد من أنظمة الكواكب الناشئة في جميع أنحاء الكون، وليس فقط في الأنظمة النادرة والمميزة مثل نظامنا الشمسي.
لكن الدراسة تترك أيضا بعض الأسئلة المفتوحة: كيف ستتأثر هذه الجزيئات مع تطور النجم ونموه؟ وهل يمكن أن نكتشف جزيئات أكثر تعقيدا إذا بحثنا في أجزاء أخرى من الطيف الكهرومغناطيسي؟ هذه الأسئلة ستحفز المزيد من الأبحاث في المستقبل القريب.
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