كيف تحافظ على محرك سيارتك وسط الحر الشديد؟

وتزداد احتمالات الأعطال المفاجئة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية وصيانة دورية تضمن جاهزية السيارة لمواجهة الظروف المناخية الحارة.الحرارة.. العدو الخفي للمحركاتعندما ترتفع درجة الحرارة، يزداد الضغط داخل الاحتراق، وتبدأ السوائل في التبخر بسرعة، كما يفقد زيت المحرك جزءًا من كفاءته. هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى:- سخونة زائدة للمحرك.- تبخر سائل التبريد والزيوت بسرعة.- تآكل أسرع للأجزاء الداخلية.- احتمالية تلف أجزاء حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.وفي هذا التقرير، تقدم "العين الإخبارية" أبرز النصائح والخطوات العملية للحفاظ على المحرك في أفضل حالاته خلال أشهر الصيف.نظام التبريد.. خط دفاعك الأولقبل أن تنطلق في رحلاتك الصيفية، تأكد أن الردياتير ونظام التبريد في كامل لياقته.افحص مستوى سائل التبريد أسبوعيًا، واستخدم سائلًا مخصصًا بدل الماء العادي لضمان الحماية من الغليان والصدأ.لا تنسَ التأكد من نظافة الردياتير داخليًا وخارجيًا، لأن تراكم الأتربة أو الحشرات يقلل من كفاءته.راقب مروحة التبريد، خاصة عند تشغيل المكيف أو التوقف في الزحام، فضعفها قد يحرق المحرك في دقائق.زيت المحرك.. الدرع الحامي من الاحتكاكزيت المحرك في الصيف يعمل فوق طاقته لتقليل الحرارة والاحتكاك. اختر نوعًا عالي الجودة يتحمل درجات الحرارة المرتفعة، واحرص على تغييره في موعده المحدد. الإهمال هنا يعني تآكل أسرع للمحرك وربما توقفه عن العمل فجأة.الثرموستات.. منظم حرارة المحركهذا الجزء الصغير هو الحارس الصامت لحرارة المحرك. إذا تعطل، قد يعيق تدفق سائل التبريد، لتقف فجأة أمام مؤشر حرارة مرتفع وعطل غير متوقع. اجعل فحصه جزءًا ثابتًا من الصيانة الدورية.البطارية في مواجهة الشمسالحرارة العالية لا تستهلك فقط طاقة المحرك، بل تسرع من نهاية عمر البطارية أيضًا. افحصها بانتظام، وتأكد من عدم وجود تآكل في الأقطاب أو ضعف في الأداء، ولا تتردد في استبدالها إذا ظهرت بوادر المشكلة.حمولة السيارة.. لا تثقل قلبهاالإفراط في تحميل السيارة خلال الصيف يجعل المحرك يبذل جهدًا أكبر، مما يرفع حرارته. وزّع الأمتعة بذكاء وتجنّب زيادة الوزن بلا داعٍ.تهوية المحرك.. تنفس أفضل لعمر أطولتأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالمحرك وإزالة أي عوائق تمنع تدفق الهواء، فالتهوية الجيدة تساهم في خفض حرارته بشكل طبيعي.ضغط الإطاراتقد لا يبدو الأمر متعلقًا مباشرة بالمحرك، لكن الإطارات منخفضة الضغط تزيد من الحمل عليه، خاصة في الطرق السريعة، ما يرفع درجة حرارته ويزيد استهلاكه للوقود.