كيف تحافظ على محرك سيارتك وسط الحر الشديد؟

منوعات

2025-08-10 | 12:55
كيف تحافظ على محرك سيارتك وسط الحر الشديد؟
118 شوهد

خلال فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، ما يعرض محركات السيارات لاختبارات قاسية قد تؤثر على أدائها وعمرها الافتراضي.

وتزداد احتمالات الأعطال المفاجئة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية وصيانة دورية تضمن جاهزية السيارة لمواجهة الظروف المناخية الحارة.
الحرارة.. العدو الخفي للمحركات
عندما ترتفع درجة الحرارة، يزداد الضغط داخل غرفة الاحتراق، وتبدأ السوائل في التبخر بسرعة، كما يفقد زيت المحرك جزءًا من كفاءته. هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى:
- سخونة زائدة للمحرك.
- تبخر سائل التبريد والزيوت بسرعة.
- تآكل أسرع للأجزاء الداخلية.
- احتمالية تلف أجزاء حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.
وفي هذا التقرير، تقدم "العين الإخبارية" أبرز النصائح والخطوات العملية للحفاظ على المحرك في أفضل حالاته خلال أشهر الصيف.
نظام التبريد.. خط دفاعك الأول
قبل أن تنطلق في رحلاتك الصيفية، تأكد أن الردياتير ونظام التبريد في كامل لياقته.
افحص مستوى سائل التبريد أسبوعيًا، واستخدم سائلًا مخصصًا بدل الماء العادي لضمان الحماية من الغليان والصدأ.
لا تنسَ التأكد من نظافة الردياتير داخليًا وخارجيًا، لأن تراكم الأتربة أو الحشرات يقلل من كفاءته.
راقب مروحة التبريد، خاصة عند تشغيل المكيف أو التوقف في الزحام، فضعفها قد يحرق المحرك في دقائق.
زيت المحرك.. الدرع الحامي من الاحتكاك
زيت المحرك في الصيف يعمل فوق طاقته لتقليل الحرارة والاحتكاك. اختر نوعًا عالي الجودة يتحمل درجات الحرارة المرتفعة، واحرص على تغييره في موعده المحدد. الإهمال هنا يعني تآكل أسرع للمحرك وربما توقفه عن العمل فجأة.
الثرموستات.. منظم حرارة المحرك
هذا الجزء الصغير هو الحارس الصامت لحرارة المحرك. إذا تعطل، قد يعيق تدفق سائل التبريد، لتقف فجأة أمام مؤشر حرارة مرتفع وعطل غير متوقع. اجعل فحصه جزءًا ثابتًا من الصيانة الدورية.
البطارية في مواجهة الشمس
الحرارة العالية لا تستهلك فقط طاقة المحرك، بل تسرع من نهاية عمر البطارية أيضًا. افحصها بانتظام، وتأكد من عدم وجود تآكل في الأقطاب أو ضعف في الأداء، ولا تتردد في استبدالها إذا ظهرت بوادر المشكلة.
حمولة السيارة.. لا تثقل قلبها
الإفراط في تحميل السيارة خلال الصيف يجعل المحرك يبذل جهدًا أكبر، مما يرفع حرارته. وزّع الأمتعة بذكاء وتجنّب زيادة الوزن بلا داعٍ.
تهوية المحرك.. تنفس أفضل لعمر أطول
تأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالمحرك وإزالة أي عوائق تمنع تدفق الهواء، فالتهوية الجيدة تساهم في خفض حرارته بشكل طبيعي.
ضغط الإطارات
قد لا يبدو الأمر متعلقًا مباشرة بالمحرك، لكن الإطارات منخفضة الضغط تزيد من الحمل عليه، خاصة في الطرق السريعة، ما يرفع درجة حرارته ويزيد استهلاكه للوقود.
14:30 | 2025-08-07

9 خطوات تمنع راتبك من التبخّر خلال أول 5 أيام
14:05 | 2025-08-10
كلبة تتوج بلقب "الأقبح" في العالم
11:34 | 2025-08-10
"إنستغرام" تطلق ميزة تنافس "سناب شات"
11:22 | 2025-08-10
هل تعاني من التوحد الخفي؟.. 10 أسئلة اجب عليها لتعرف
10:05 | 2025-08-10
مشرعون أمريكيون يدعون لإغلاق ميزة في "إنستغرام"
13:23 | 2025-08-09
4 استعمالات لمنافذ "USB" في الراوتر
04:29 | 2025-08-09

