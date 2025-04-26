مفوضية الانتخابات: شخص واحد يمكنه ترؤس أكثر من تحالف سياسي

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، ، للوكالة الرسمية وتابعته إن "أكثر من 70 حزباً تم تسجيله للمشاركة في الانتخابات المقبلة"، مشيراً إلى أن "الأحزاب غير المُدرجة في قوائم الرغبات، والتي تمتلك إجازة رسمية، يحق لها أيضاً تقديم قوائمها الانتخابية".وأضاف جميل أن "التحالفات القديمة المسجلة يبلغ عددها أكثر من 60 تحالفاً، ويمكن تحديث بياناتها في حال انضمام أو انسحاب أي حزب منها، كما يحق لرئيس التحالف ترؤس أكثر من تحالف واحد".ولفت إلى "شعارات التحالفات يجب أن تكون غير طائفية ومتوافقة مع معايير المفوضية"، مبيناً أن "رسوم تسجيل التحالفات الجديدة تبلغ 5 ملايين دينار، بينما تفرض رسوم قدرها مليون دينار على استمارة التسجيل، في حين أن التحالفات المسجلة سابقاً غير مشمولة بدفع الرسوم مجدداً".