الشيخ المسعودي يرحب برسالة السيد الصدر ويؤكد: نبذل الجهود لتوفير افضل الخدمات للحجاج

رحب رئيس الشيخ برسالة زعيم بشأن ، مؤكدا بذل اقصى الجهود لتوفير افضل الخدمات لضيوف .

وقال في بيان، "تلقينا ببالغ المحبة والتقدير كلمات الاخ الكبير سماحة اعزه الله، ودعمه للهيئة العليا للحج والعمرة وتخفيف الضغوطات عن كاهلها، ونستثمر هذه الفرصة، لنؤكد لسماحته ولجميع العراقيين حرص الهيئة رئاسةً وكوادر على بذل اقصى الجهود لتوفير افضل الخدمات لضيوف ".

وأضاف "اذ اننا نؤمن ان خدمة الحاج فضلا عن كونها عمل وتكليف وظيفي ملزمين به، فأن خدمتهم شرف وتكليف شرعي".

وتابع رئيس "نسعى جميعا للتفاني من اجل انجاز تلك الخدمات، ومتمنين من سماحته وبقية المؤمنين الدعاء لنا ولجميع كوادرنا بالتوفيق لخدمة الحجاج العراقيين".

وكان دعا، اليوم الأحد، الى أن يكون للعام الحالي وما بعده لمن لم يذهب الى الحج سابقا ولاسيما من غير السياسيين.