الأنبار تستعد للانتخابات البرلمانية.. أكثر من 36 ألف ناخب حدثوا بياناتهم

وقال محمود لـ ، إن "عملية تحديث سجل الناخبين انطلقت بتاريخ 25 آذار الماضي وتستمر لغاية 24 أيار الجاري، وتشمل حالات التصحيح والإضافة والتغيير، فضلاً عن حذف المتوفين وتسجيل المواليد الجدد والمواطنين الذين لم يسجلوا بياناتهم سابقاً".وأضاف أن "عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم في منذ انطلاق العملية وحتى الآن بلغ أكثر من 36 ألف ناخب، والعدد في تزايد مستمر، مؤكداً أن مراكز التحديث تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت".وأشار مدير الإعلام، إلى أن "الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات جرت باستخدام البطاقة البايومترية حصراً، ولا يمكن التصويت إلا من قبل صاحب البطاقة نفسه، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لنزاهة الاقتراع ومنع التلاعب".