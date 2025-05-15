مجلس المفوضين يحدد مدة استلام قوائم المرشحين للانتخابات

وقرر المجلس، كما أظهرت وثيقة رسمية وردت لـ أن "يكون موعد استلام قوائم المرشحين للقوائم المفتوحة والقوائم المنفردة لانتخابات 2025، للفترة من 25 أيار الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي يوم 24 حزيران المقبل".وكلف الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات بـ"اتخاذ ما يلزم".