مفوضية الانتخابات: تحديث بيانات قرابة مليون و300 ألف ناخب

وذكرت المفوضية في بيان أن "عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم في عموم بلغ 1.292.045".وأضافت أن " تصدرت عدد المحدثين بـ 201.186، تلتها بغداد/الرصافة بـ 137.122، ثم بغداد/الكرخ بـ 127.702".وأشارت إلى أن " حلت في المرتبة الرابعة بـ 95.417 ناخبا تليها بـ74.808، ثم بـ71.825 ومن ثم بواقع 71.407".