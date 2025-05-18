"تعدد الأحزاب في العراق ظاهرة صحية".. دعوات برلمانية لتعديل قانون الانتخابات

وقال لـ ، إن "بعض الأحزاب الكبيرة استحوذت على مصادر القرار وصياغة القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بالانتخابات، بما ينسجم مع أحجامها ومصالحها"، مبيناً أن "إنصاف الشعب العراقي والنخب ومختلف شرائح المجتمع يتطلب الذهاب نحو تعديل ".وأوضح أن "المقترح يتضمن استقطاعات للفائز الأكبر بنسب مثل 20-80 أو 10-90 أو 30-70، وهي نسب أكثر إنصافاً وتهدف إلى فتح المجال أمام مشاركة أكبر للكتل".وأشار الحسيني إلى أن "التحجج بحدوث انسداد سياسي نتيجة هذه التعديلات غير دقيق، لأن الانسداد لا يأتي من القوائم الصغيرة، بل من الخلافات بين القوائم الكبيرة"، مضيفاً أن "هذه الخلافات لا تخدم الواقع الاقتصادي ولا ".وشدد الحسيني على "ضرورة بشأن هذه الملفات، والمضي بتعديل قانون الانتخابات، حتى وإن لم ينسجم مع رؤية بعض الأطراف ضمن القائمة الحكومية أو النيابية المقبلة".