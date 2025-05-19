رسميا.. تشكيل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات المقبلة

وقالت الغلاي في بيان للسومرية نيوز، إنه " بأمر ديواني تم تشكيل للانتخابات المقبلة برئاسة نائب ".وتابع، انه "سيمثل كل من القاضي ، والمدير العام فاضل، ومسؤول التنسيق الأمني للمفوضية رعد حمد".وكانت قد قررت تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم للراغبين بالمشاركة في الانتخابات لغاية الثلاثاء 20 أيار الجاري".