ترامب: اسرائيل تضررت بشدة.. وسنقيم علاقات مع ايران

وقال ، في تصريحات صحفية، ان "وقف إطلاق النار بين وإيران جيد جدا"، مشيرا الى ان "إسرائيل أعادت الطائرات أمس التي كانت تنوي قصف ".وأضاف انه "لن نسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن"، مبينا انه "سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران".وأوضح ان "إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة"، مستدركا بأنه "حققنا انتصارا كبيرا في إيران وما حدث في إيران دمار كامل للمنشآت النووية ولا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد".