مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة بشأن رواتب كردستان

وقال للمجلس في بيان، ورد لـ ، انه "حرصاً من الحكومة على تطبيق ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية العامة، وقرارات بخصوص الالتزامات المالية بين وحكومة إقليم ، فقد ناقش ورقتين، الأولى مقدمة من الجهات الاتحادية المعنية والثانية من حكومة ، تخصان موضوع تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية وملف رواتب موظفيه وتوطينها".وأضاف، "على إثر ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة السيد نائب وزير التخطيط، وعضوية السادة وزراء؛ الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة الورقتين مع جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، ليتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها، في أقرب وقت ممكن".