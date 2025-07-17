السيد الحكيم يعزي بحادثة الكوت: فاجعة جديدة أوجعت قلوبنا

وقال السيد في بيان ورد لـ ، "فاجعة جديدة أوجعت قلوبنا، تُعد امتدادًا لفواجع مؤسفة سابقة؛ وهذه المرة حريق طال مبنى “الهايبر ماركت” في مدينة ، مخلفًا عددًا من الضحايا والجرحى".وأضاف السيد الحكيم، "لقد أعادت هذه الفاجعة إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدها بلدنا في فترات سابقة، ونُبدي استغرابنا الشديد من استمرار غياب الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة".وطالب السيد الحكيم، الجهات المعنية بـ"فتح تحقيق فوري وشامل للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين والمتسببين".