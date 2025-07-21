الإطار التنسيقي يطالب بمحاسبة من يثبت تقصيره بحريق الكوت

طالب الإطار التنسيقي، الاثنين، باستكمال التحقيق ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في الحريق الذي جرى في مدينة بمحافظة .



وجاء في بيان للإطار التنسيقي في بيان، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري اليوم الاثنين في مكتب وبحضور رئيس لمناقشة اخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية".

وأضاف البيان، أن "الإطار التنسيقي أدان استمرار القصف الذي يستهدف الشركات النفطية في ، لما يمثله من تهديد مباشر للثروة الوطنية، والمصالح العامة، وضرب لبيئة الاستثمار، وتعدٍّ سافر على الاستقرار، ويدعو الحكومة إلى موقف حازم لكشف من وراء هذه الاعتداءات ومنع تكرارها".

وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي كرر أسفه وحزنه لفاجعة الحريق في ، التي أودت بحياة عدد من الأبرياء، مطالبا باستكمال التحقيق ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، خصوصًا مع تصاعد وتيرة الحرائق في الأشهر الأخيرة بشكل يثير الريبة".

وشهدت مدينة بمحافظة ، فجر الخميس (17 تموز 2025)، اندلاع حريق وقع في أحد الأسواق التجارية وأسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.