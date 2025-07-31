بالوثائق.. المفوضية تعلن نظام الشكاوى والطعون للانتخابات المقبلة



ـ سياسي



أعلنت ، اليوم الخميس، عن نظام الشكاوى والطعون لانتخابات رقم (10) لسنة 2025 .



واظهرت وثائق رسمية صادرة عن المفوضية، واطلعت عليها ، " عن نقاط نظام الشكاوى والطعون لانتخابات رقم (10) لسنة 2025".



نص الوثائق ادناه: واظهرت وثائق رسمية صادرة عن المفوضية، واطلعت عليها ، " عن نقاط نظام الشكاوى والطعون لانتخابات رقم (10) لسنة 2025".نص الوثائق ادناه: