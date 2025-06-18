Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
جون ثون يتحدث عن البرنامج النووي الإيراني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لا تعتمد على الاستيراد... دولة واحدة فقط تشبع مما تنتج والعراق ضمن الأسوأ!

علم وعالم

2025-06-18 | 03:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لا تعتمد على الاستيراد... دولة واحدة فقط تشبع مما تنتج والعراق ضمن الأسوأ!
2,521 شوهد


في ظل حالة عدم التعاون السائدة في السياسات العالمية اليوم، يبرز سؤال مهم: ما هي الدول التي تستطيع فعليًا إطعام سكانها دون الاعتماد على التجارة الدولية إذا توقفت تمامًا؟


في ظل حالة عدم التعاون السائدة في السياسات العالمية اليوم، يبرز سؤال مهم: ما هي الدول التي تستطيع فعليًا إطعام سكانها دون الاعتماد على التجارة الدولية إذا توقفت تمامًا؟
الإجابة، بحسب دراسة جديدة، هي: دولة واحدة فقط.

حلّل باحثون من جامعة غوتينغن الألمانية وجامعة إدنبرة بيانات إنتاج الغذاء في 186 دولة، وكشفت النتائج أن غيانا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في المجموعات السبع الغذائية الأساسية التي ركّزت عليها الدراسة.
الصين وفيتنام حلّتا في المرتبة الثانية، إذ تنتجان ما يكفي لسد احتياجات شعوبهما في ست مجموعات غذائية من أصل سبع.
لكن بشكل عام، دولة واحدة فقط من كل سبع دول تصل إلى الاكتفاء الذاتي في خمس مجموعات غذائية أو أكثر، في حين أن أكثر من ثلث الدول تعتمد على نفسها في مجموعتين أو أقل.
أما الدول الأسوأ حالًا – وهي أفغانستان، الإمارات، العراق، ماكاو، قطر، واليمن – فلم تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في أي مجموعة غذائية.

المجموعات السبع الغذائية الأساسية التي تُستخدم غالبًا في الدراسات الغذائية لتقييم الاكتفاء الذاتي والتوازن الغذائي تشمل:
-الحبوب: (القمح، الأرز، الذرة، الشعير، إلخ) مصدر رئيسي للطاقة والكربوهيدرات.
-الخضروات: غنية بالفيتامينات، المعادن، والألياف الغذائية.
-الفواكه: مصدر مهم للفيتامينات (مثل فيتامين C) ومضادات الأكسدة.
-البقوليات والمكسرات (مثل العدس، الفول، الحمص، اللوز، الجوز): غنية بالبروتين النباتي، الحديد، والألياف.
-اللحوم والمنتجات الحيوانية (بما في ذلك الدواجن والبيض): مصدر رئيسي للبروتين الحيواني، الحديد، وفيتامين B12.
-منتجات الألبان (مثل الحليب، الجبن، اللبن): تحتوي على الكالسيوم، البروتين، وفيتامين D.
-الزيوت والدهون الصحية (مثل زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، زيوت نباتية أخرى): ضرورية للطاقة وامتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون (A, D, E, K).
هذه المجموعات تُستخدم لضمان نظام غذائي متوازن من حيث الطاقة، البروتين، الدهون، والفيتامينات والمعادن الأساسية.

حتى عند النظر إلى الاتحادات الاقتصادية الإقليمية، نجد نتائج مشابهة.
فمثلًا، يحقق مجلس التعاون الخليجي في الشرق الأوسط الاكتفاء الذاتي فقط في اللحوم، بينما تصل اتحادات غرب إفريقيا ومنطقة الكاريبي إلى الاكتفاء في مجموعتين فقط.
ولا يوجد أي اتحاد اقتصادي ينتج كمية كافية من الخضروات لإطعام سكانه.
ولتغطية هذا العجز وتلبية الاحتياجات الغذائية لشعوبها، تعتمد معظم الدول على التجارة الدولية. ومع ذلك، لا تزال كثير من الدول تعتمد على شريك تجاري واحد لتأمين أكثر من نصف وارداتها، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للاضطرابات في السوق.
ويؤكد الفريق البحثي أن الحفاظ على شبكات تجارة غذائية متنوعة بين الدول والمناطق أمر ضروري لأمن الغذاء في المستقبل، مشيرين إلى أن الحروب التجارية والتعريفات الانتقامية لا تُفيد في هذا السياق.
ويقول يوناس شتيل، خبير الاقتصاد التنموي في جامعة غوتينغن:
"التجارة الغذائية الدولية والتعاون أمران أساسيان لتحقيق أنظمة غذائية صحية ومستدامة. لكن الاعتماد الكبير على الاستيراد من دول بعينها يجعل الدول عُرضة للمخاطر."
ويضيف:
"بناء سلاسل إمداد غذائية مرنة أمر حاسم لضمان الصحة العامة."

واقع العراق:
حقق العراق تقدمًا ملحوظًا في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، خاصة في إنتاج القمح وبعض المنتجات الزراعية والصناعية.

أبرز ما تم تحقيقه حتى عام 2025:

الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح
في عام 2024، أعلن العراق عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، حيث بلغ الإنتاج 6.3 مليون طن، متجاوزًا احتياجاته السنوية المقدرة بـ4.5 إلى 5 مليون طن.
هذا الإنجاز تحقق بفضل الأمطار الوفيرة وتطبيق تقنيات الري الحديثة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للمزارعين. كما أن العراق يمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من القمح يكفي لمدة عام كامل.

الاكتفاء الذاتي في الأسمدة الزراعية
في أكتوبر 2024، أعلن رئيس الوزراء العراقي عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير الأسمدة الزراعية اللازمة للخطة الزراعية الوطنية.
تم ذلك من خلال افتتاح مصنع للأسمدة المركبة في بيجي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 249,000 طن سنويًا، مما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتوفير فرص العمل.

الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض المنتجات الصناعية مثل الألبان والعصائر والمشروبات الغازية والسكر والمياه المعدنية والأسمنت. إلا أن هذه المنتجات تكفي حاليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية فقط ولم يتم تصدير أي فائض حتى الآن.


التحديات التي تواجه العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي:

التحديات البيئية والمائية
رغم هذه الإنجازات، يواجه العراق تحديات كبيرة تتعلق بندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية بسبب الجفاف والتصحر. تشير التقارير إلى أن احتياطات المياه في العراق لا تتجاوز 20 مليار متر مكعب، بينما يبلغ إجمالي الاستهلاك حوالي 48 مليار متر مكعب سنويًا، مما يهدد استدامة الإنتاج الزراعي.

الخلل العميق في البنية الزراعية والغذائية رغم الإمكانات
رغم امتلاك العراق أراضٍ زراعية خصبة (خاصة في سهول الرافدين)، تاريخ زراعي ضارب في القدم، موارد بشرية ماهرة، دعم حكومي معلن في بعض القطاعات، إلا أن الاعتماد الشديد على الاستيراد في مكونات غذائية أساسية (كالزيوت، الألبان، الفواكه خارج الموسم، البقوليات) مع استمرار الهشاشة في منظومة المياه، والفساد، وضعف التخطيط طويل الأمد، يجعل العراق غير قادر على إطعام شعبه بشكل مستقل حتى في الظروف العادية.

ما هي الإمكانات المتاحة أمام العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

الإمكانات المتاحة أمام العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لا تزال كبيرة، لكن نجاح ذلك يتوقف على الإرادة السياسية، والإدارة الفعّالة، واستثمار الموارد بشكل علمي.

أهم هذه الإمكانات:
1. الأراضي الزراعية الخصبة
يمتلك العراق نحو 11 – 12 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، معظمها في سهل الرافدين.
تتميز التربة بخصوبتها العالية، خاصة في المناطق الممتدة بين دجلة والفرات.
هذا يمنح العراق فرصة لإنتاج محاصيل متنوعة (حبوب، خضروات، بقوليات، أعلاف...).

2. المياه:
 رغم التحديات، ما يزال لدى العراق مصادر مياه سطحية رئيسية: دجلة والفرات.

الإمكانات متاحة لتحسين الإدارة المائية عبر:
• الريّ بالتنقيط بدلاً من الري بالغمر.
• تبطين القنوات لمنع الفاقد.
• بناء خزانات استراتيجية لتحسين التخزين.
لكن يبقى تحدي التناقص الحاد في المياه بسبب السدود في تركيا وإيران أبرز خطر.

3. الكوادر الزراعية والخبرة
حيث يمتلك العراق تراثًا زراعيًا غنيًا، ويضم آلاف المهندسين والفنيين الزراعيين.
يوجد مراكز بحثية وجامعات زراعية يمكن تطويرها لتعزز الإنتاجية.

4. الصناعات الغذائية المحلية
مصانع لإنتاج: الطحين، السكر، الزيوت، الألبان، العصائر، اللحوم المعلبة.
القطاع الصناعي قادر على امتصاص الفائض الزراعي وتحويله إلى منتجات غذائية قابلة للتخزين والتوزيع.

5. موقع جغرافي استراتيجي
قربه من الأسواق (إيران، الخليج، تركيا) يمنح العراق فرصة أن يتحول إلى مركز زراعي وتصديري في حال تحقيق فائض.

ما يحتاجه العراق هو الإرادة والنظام حتى تُثمر هذه الإمكانات:
• يجب تطوير شبكة ري حديثة ومستدامة
• حماية المنتج المحلي من الاستيراد العشوائي
• مكافحة الفساد في الدعم الزراعي
• دعم التصنيع الغذائي
• توجيه التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الزراعة


 >> تابع قناة السومرية على  منصةX

منوعات

علم وعالم

اقتصاد

السومرية

العراق

الاكتفاء الذاتي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - الحلقة ٥٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-18
Play
بغداد سوق الغزل - الحلقة ٥٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-18
من الأخير
Play
من الأخير
مفاوضات على وقع الصـ واريخ وإيران من حماية النـ وwي الى النجاة بالنظام - حلقة ١٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-17
Play
مفاوضات على وقع الصـ واريخ وإيران من حماية النـ وwي الى النجاة بالنظام - حلقة ١٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-17
Play
نشرة ١٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-17
Play
العراق في دقيقة 17-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-17
Live Talk
Play
Live Talk
شاب يبدع في فن البانتومايم - الحلقة ٥٣ | 2025
10:30 | 2025-06-17
Play
شاب يبدع في فن البانتومايم - الحلقة ٥٣ | 2025
10:30 | 2025-06-17
عشرين
Play
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
Play
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
Play
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
Play
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
Play
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
ماكينة
Play
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
Play
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
الهوا الك
Play
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
Play
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - الحلقة ٥٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-18
Play
بغداد سوق الغزل - الحلقة ٥٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-18
من الأخير
Play
من الأخير
مفاوضات على وقع الصـ واريخ وإيران من حماية النـ وwي الى النجاة بالنظام - حلقة ١٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-17
Play
مفاوضات على وقع الصـ واريخ وإيران من حماية النـ وwي الى النجاة بالنظام - حلقة ١٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-17
Play
نشرة ١٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-17
Play
العراق في دقيقة 17-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-17
Live Talk
Play
Live Talk
شاب يبدع في فن البانتومايم - الحلقة ٥٣ | 2025
10:30 | 2025-06-17
Play
شاب يبدع في فن البانتومايم - الحلقة ٥٣ | 2025
10:30 | 2025-06-17
عشرين
Play
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
Play
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
Play
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
Play
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
Play
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
ماكينة
Play
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
Play
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
الهوا الك
Play
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
Play
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
اخترنا لك
دراسة: العلاقات الأسرية السعيدة تُحسّن نوم الأطفال ليلاً
07:56 | 2025-06-18
راح ضحيتها 9 الاف شخص قبل سنوات.. دراسة: الطبقات "تنقلب" تحت الأرض شرق العراق
02:46 | 2025-06-18
العلم يؤكد: الصلاة المنتظمة تقوّي التركيز والتعاطف وتقلل الخوف والقلق
06:51 | 2025-06-16
ما الحاسة التي تودعنا أخيرًا عند الموت؟
03:50 | 2025-06-12
بعيدا عن الانفجار.. نظرية جديدة بشأن نشأة الكون
15:36 | 2025-06-04
اخطر ازمة مياه تواجه العراق مع انخفاض المخزون المائي إلى مستويات غيرِ مسبوقة!
08:38 | 2025-05-30

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.