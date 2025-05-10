الداخلية تمنع تنظيم أي تظاهرة خلال أيام القمة العربية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أنه "منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد انعقاد في ، شرعت القوات الأمنية العراقية بخطواتها لتأمين هذا الحدث المهم، الذي سيعكس الصورة الحقيقية لهذا البلد الكريم في كل شيء، وبالتزامن مع قرب انعقاد القمة العربية زاد انشغال القوات الأمنية بالاستعداد لإنجاح هذه المناسبة، وسخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف ".وأضاف البيان، أنه "بناء على ما تقدم فإن العراقية تؤكد على عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب خدمية او غيرها، ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر، وأي محاولة ستكون خلافا للقانون، وهناك تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر اعتبارا من يوم 11 أيار الحالي ولغاية 20 من الشهر ذاته".وأكدت الداخلية، أن "القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه الفترة".