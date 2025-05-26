تسببت بفيضان.. هدم مزارع أسماك غير مجازة شمال سامراء (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية مشتركة شرعت اليوم بعملية هدم لعدد من مزارع الأسماك المخالفة في منطقة الزلاية شمال مدينة ".وأضاف المصدر، أن "القرار جاء لمخالفة هذه المزارع القوانين النافذة"، مبينا ان "العملية تمت بإشراف القوات الأمنية ووزارة الموارد المائية".