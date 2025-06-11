مصدر أمني: لا صحة لإخلاء السفارة الأمريكية في بغداد

نفى مصدر أمني، مساء الأربعاء، إخلاء السفارة الامريكية في العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "لا صحة لما تم تداوله بخصوص اخلاء السفارة الامريكية في "، موضحا أن "الحقيقة هو استبدال موظفين بشكل سنوي ويعتبر اجراءً روتينياً".

وأضاف "لا وجود اي خطر امني على بغداد".

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، اليوم الأربعاء، ان في تستعد لإخلاء رسمي، بسبب تصاعد المخاطر الأمنية.