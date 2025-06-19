طائرة تخترق أجواء العراق وتستطلع 4 مواقع بينها "مناطق عسكرية" (فيديو)

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "في الساعة الـ10:45 مساء يوم 18 حزيران 2025، شوهدت طائرة مسيرة قادمة من قامت باستطلاع ، بوكا، الطريق الحولي، سيطرة الشهيد ناطق (الغازية سابقا)".وأضاف ان "الطائرة دخلت من مخفر العراقي ومخفر واستغرق الاستطلاع تقريبا 10 دقائق ثم عادت إلى الكويت"، مشيرا الى انه "تبين أن الطائرة تابعة لقوات للتحالف الدولي في الكويت".