تفجير مسيطر عليه في البصرة غداً

وقالت القيادة في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي في بإجراء تفجير واتلاف كدس من المقذوفات والمخلفات الحربية السابقة وذلك في منطقة الشلامجة غدا الخميس".

وأضاف البيان أن وقت التفجير من الساعة 7 الى 9 صباحا.