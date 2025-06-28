اعتقال شخص قتل شقيقه غرب الموصل

أعلنت ، مساء السبت، عن اعتقال شخص قتل شقيقه غرب مدينة .

وقالت القيادة في بيان، "تمكن إجرام التابع إلى من كشف جريمة قتل مواطن تعرض لإطلاق نار داخل داره في قرية صولاغ التابعة لقضاء غرب مدينة ".

وأضاف البيان "تم إلقاء القبض على المتهم خلال 24 ساعة من وقوع الجريمة، ومن خلال الكشف والمخطط على محل الحادث، وجمع ما له مساس بالجريمة تبين أن المتهم هو شقيق المجنى عليه".

ولفت البيان الى أنه "اعترف بارتكابه الجريمة بسبب خلافات ومشاكل عائلية من خلال إطلاق النار على شقيقه وهو نائم داخل نومه بواسطة بندقية كلاشنكوف عيار 76،2 ملم"، مردفا "قام بإخفاء السلاح المستخدم بالجريمة، والذي تم ضبطه مع بندقية أخرى بدلالة المتهم الذي تم توقيفه وفق المادة 406 ق ع".